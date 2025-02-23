Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Загрязнение воздуха в Киеве

В половине 10 часов утра в КГГА сообщили, что в уровень загрязненности воздуха средний на правом берегу Киева и очень высокий – на левом берегу.

вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей,

– объяснили там.

В КГГА дали рекомендации жителям левого берега столицы.

Так, им до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется: