Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМДА.

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Забруднення повітря в Києві

О пів на 10 годину ранку в КМДА повідомили, що в рівень забрудненості повітря середній на правому березі Києва та дуже високий – на лівому березі.

️Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок,

– пояснили там.

В КМДА дали рекомендації жителям лівого берега столиці.

Так, їм до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: