Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМДА.
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Забруднення повітря в Києві
О пів на 10 годину ранку в КМДА повідомили, що в рівень забрудненості повітря середній на правому березі Києва та дуже високий – на лівому березі.
️Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок,
– пояснили там.
В КМДА дали рекомендації жителям лівого берега столиці.
Так, їм до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- ️обмежити перебування на вулиці;
- ️пити багато води;
- ️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.