Мова йде про стартап Equatic, який пропонує нову технологію для видалення вуглекислого газу з атмосфери та вироблення "зеленого" водню. Що відомо про стартап та чому його критикують – розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чому виникли побоювання щодо стартапу

Річ у тім, що творці нової технології кажуть, що для очищення атмосфери Equatic використовуватиме електроліз води з океану, під час якої відбуватиметься вилучення вуглекислого газу з атмосфери і продукування водню, як екологічного палива. Компанія уже спорудила кілька пілотних установок і запустила навіть завод у Канаді для того, аби будувати нові машини. Стартап прогнозує, що завдяки цим установкам вдасться вилучати до 100 000 вуглекислого газу щороку.

Прихильники технології, такі як науковці з Carbon180, наголошують на її економічній ефективності та здатності зберігати CO2 у формі, яка залишається стабільною протягом тисячоліть. Однак критики, зокрема Мері Черч з Центру міжнародного екологічного права, застерігають про ризики для морських екосистем. Втручання може змінити хімічний склад води, вплинути на чисельність видів та живлення. Також викликає питання енергетична вартість процесу: на кожну тонну вилученого CO2 потрібно 2,3 мегават-години електроенергії.

У такому масштабі, щоб суттєво вплинути на клімат, видалення CO2 в морі було б за своєю суттю непередбачуваним і становило б значні, нові та безпрецедентні ризики для крихких екосистем, які підтримують життя на Землі,

– каже Мері Черч.



Електролізери на установці Equatic / Фото Equatic

Проблема залишається у швидкому масштабуванні технології та її екологічних наслідках. Незважаючи на значні інвестиції від Microsoft, Shopify та інших, а також укладені угоди з такими компаніями, як Boeing, експерти наголошують, що технологія має доповнювати, а не замінювати скорочення викидів.

Хоча такі рішення, як Equatic, можуть допомогти у боротьбі з кліматичними змінами, їх впровадження потребує ретельного моніторингу, розробки політик і гарантій, щоб уникнути шкоди океанам.