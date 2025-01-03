Такі острови з'являться у Північному та Балтійському морях. Що відомо про ці проєкти – розповідає 24 Канал з посиланням на Ecoticias.

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Що відомо про енергетичні острови

Штучні енергетичні острови стають для Європи ідеальним рішенням для спорудження нових вітрових електростанцій. Саме тому уже за кілька років у Європі з'являться два острови – Борнхольм та Принцеси Єлизавети, на яких будуть великі вітрові електростанції.

Побудову Борнхольма у Балтійському морі ініціювали компанії з Німеччини та Данії – Energinet і 50Hertz. Будівництво цього об'єкта розпочнеться у 2025 році, коли компанії отримають останні необхідні для цього дозволи.

Тим часом у Північному морі активно триває будівництво Острову Принцеси Єлизавети, яке ініціювала Бельгія за 45 кілометрів від узбережжя. Зараз споруджують фундамент і, за прогнозами, цей етап завершиться через 2,5 року.

Однак на цих проєктах компанії не обмежуються. Наприклад, Copenhagen Infrastructure Partners планує побудувати ще близько 10 таких енергетичних островів як у Європі так і в південно-східній Азії. Штучні енергетичні острови уже називають революцією у сфері відновлювальної енергетики.