Над відновленням лісу працюють біолог Юрій Бенгус та його дружина Людмила за підтримки небайдужих. Як двоє небайдужих людей відновлюють постраждалу від війни екосистему – розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як відбувається відновлення лісу

Журавлівський ліс розташований на околицях Харкова біля Салтівки – району, який чи не найбільше постраждав від бойових дій у 2022 році. Однак особливим випробуванням для лісу став удар у вересні 2024 року, внаслідок якого спалахнула пожежа, яка знищила до 4 гектарів лісу. Також постраждали 4 пожежники, які боролися з вогнем у лісі.



Пожежники гасять вогонь у Журавлівському лісі, вересень 2024 року / Фото The Guardian

Біолог Юрій Бенгус з дружиною Людмилою ініціював відновлення лісу, до якого приєдналися небайдужі волонтери. Коли до лісу навідалися журналісти, їх зустріли біолог та 16-річна волонтерка Юлія, котрі висаджували англійські дуби.

На питання журналістів про те, чи варто висаджувати ліс, якщо відстань до фронту становить лише 20 кілометрів, Юрій Бенгус відповів просто:

Дубам знадобиться 25 років, щоб досягти зрілості. Але я впевнений, що ліс виживе. Зараз я налаштований більш оптимістично, ніж раніше. Там, де ми стоїмо, буде Україна.

Біолог каже, що вірулентний кореневий грибок вже знищив багато харківських сосен. Тому він вирішив висаджувати саме дуби, які сприятимуть біорізноманіттю. Діти з ліцею №23 зібрали 50 кілограмів жолудів для відновлення лісу. Також діти активно беруть участь у висадці жолудів, серед них і Юлія Кучеревська, яка тричі на тиждень після уроків приходить туди.



Соснові насадження, які знищив вогонь, замінять дуби / Фото The Guardian

За даними ДСНС Харківської області у 2024 році в регіоні було зафіксовано понад 300 лісових пожеж, що стало антирекордом. Більшість з пожеж були спричинені обстрілами.

Ми не можемо використовувати вертольоти для гасіння пожеж з повітря через війну. Це неможливо. А ходити по лісу не можна через міни. Ми використовуємо саперів, щоб гасити пожежу,

– розповів Євген Василенко, речник ДСНС Харківщини.

Василенко підкреслив, що ніде у світі не було таких випадків, однак зараз це українська реальність.