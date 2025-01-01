Сергій Горкавий став п’ятиразовим рекордсменом світу у гирьовому спорті. Про це пише 24 Канал із посиланням на Корюківську районну військові адміністрацію.

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Що відомо про нього

Чоловік народився у Борзнянському районі, що на у Чернігівській області..

Сергій Горкавий встановив світовий рекорд на чемпіонаті Європи з гирьового спорту в Італії. Крім цього, відомо, що він також має основну роботу – працює вчителем фізкультури та тренером Корюківської ДЮСШ

У 2014 – 2015 році він брав участь у бойових діях на сході України. Наразі Сергій Горкавий має звання майора, проте перебуває у відставці.

Він вже не вперше ставить світовий рекорд у гирьовому спорті. Це стало його п'ятою перемогою, проте про попередні чотири детально невідомо. Виходить, що кожного наступного разу він перевершував сам себе.