Кафе італійки пройшло шлях від найсучаснішого до вінтажного. У чому ж секрет Анни Поссі розповіло видання The Guardian, пише 24 Канал.

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Італійська довгожителька працює на Різдво та Великдень

Анна Поссі подає каву з 7 ранку та зазвичай працює до 19:00, що є середнім робочим днем для бариста в Італії. Але Поссі дещо відрізняється від середньостатистичного бариста: у свої 100 років вона є найстарішою бариста в країні.

Я завжди працюю – у неділю, на Великдень, на Різдво. Я ніколи не буваю у відпустці,

– каже вона.

Разом з чоловіком вона 1 травня 1958 року відкрила бар, де подавали клієнтам еспресо та капучино. Алкогольні напої були додані до меню у 1971 році, коли подружжя придбало ліцензію.

Відвідувачів приваблював музичний автомат. Bar Centrale був місцем, яке варто побачити, і його клієнтура приїжджала звідусіль.



Анна Поссі працює у кафе з 1958 року / Фото Courtesy of Anna Possi

"Вони приходили сюди, щоб поспілкуватися, потанцювати. Зі столом для настільного футболу ми були найсучаснішим баром у місті" – каже Поссі.

Після смерті чоловіка у 1974 році вона присвятила своє життя вихованню двох дітей і бару.

Поссі описує 1960 – 1980 роки як "найкрасивіші" історії бару. Серед відомих клієнтів бару були футболісти "Мілана" Джанні Рівера та Фульвіо Колловаті.

Сьогодні бар Поссі відомий як вінтажний. Втім, у закладі також є комп'ютер, який вона використовує щоранку, щоб переглянути новини та ознайомитися з біржовими котируваннями.

Я читаю все. Я все ще хочу вчитися і краще розуміти речі,

– каже жінка.

Її постійними покупцями є переважно міські пенсіонери, які іноді заходять поспілкуватися з Поссі, але нічого не купують. Але розголос навколо її 100-річчя, що відзначалося 16 листопада, породив потік нових клієнтів з-за кордону.



Зараз кафе Анни Поссі має статус вінтажного / Фото Courtesy of Anna Possi

"Люди приходять на зустріч зі мною, бо не можуть повірити, що я все ще працюю. Коли вони йдуть, вони йдуть щасливі і заряджені – я не знаю, що саме я їм передала", – каже вона.

Поссі вважає, що саме перебування в компанії інших людей є запорукою її довголіття. "Я не хочу бути меланхоліком. Я хочу жити, бути серед людей", – наголосила Поссі.

Вона додала, що не має наміру припиняти роботу найближчим часом.

"Я працюватиму доти, доки дозволить здоров'я", – каже вона, радячи молодим людям "обирати роботу, яка вам подобається".