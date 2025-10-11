Фактично, це спричинить революцію у судноплавстві, адже морська вода може перетворитись на паливо. Про це пише 24 Канал із посиланням на Splash.

Як вдається перетворювати морську воду на паливо?

Керівник проєкту Сіньян Ван пояснив, як ця технологія працює. За його словами, воду розділяють за допомогою відновлювальної енергії, отримують водень, зберігають його у твердому стані, а потім спалюють. Під час його спалювання не виділяється вуглець.

Чому це важливо для судноплавства? Такий спосіб отримувати пальне може зробити морські перевезення більш екологічними та повністю безвуглецевими. Кораблі зможуть забезпечувати себе енергією просто з навколишнього середовища.

До речі, застосовувати відповідну технологію можна також у літаках, автобусах, вантажівках та потягах.



Воду вдалося перетворити на паливо / Фото Pexels

Що ще вдалося розробити вченим?

Вчені з Орхуського університету в Данії розробили технологію "живого" цементу, поєднавши цемент з бактеріями Shewanella oneidensis для створення суперконденсатора, що зберігає та вивільняє енергію.

Цей "живий" бетон може накопичувати близько 10 кіловат-годин електроенергії, що достатньо для живлення сервера, і навіть після загибелі бактерій зберігає свої акумуляторні властивості, мовиться у Interesting Engineering.

