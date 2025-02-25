Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Чому у Києві забруднене повітря
О 07:35 у КМДА попередили, що у Києві тимчасово погіршився стан повітря. Причиною цього стало підвищення концентрації завислих речовин – пилу. Це відбулося через те, що у столиці маловітряна погода, і за підвищеного атмосферного тиску домішки не розсіюються.
За даними IQAir, на 08:20 Київ посідає 17 місце серед найзабрудненіших міст у світі за станом повітря.
Рівень забрудненості у Києві / Скриншот
До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам порекомендували:
- зачинити вікна,
- обмежити перебування на вулиці,
- пити багато вод,
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
До слова, слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна у застосунку Київ Цифровий.
Раніше у Києві також фіксували забруднене повітря. Так, 24 лютого у столиці також було скупчення пилу. Забруднення було настільки сильним, що Київ зайняв 6 місце серед найзабрудненіших міст світу.