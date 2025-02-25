Про велике скупчення пасажирів біля метро та наземного громадського транспорту 24 Канал пише з посиланням на місцеві спільноти.

Дивіться також Підвищилися концентрація речовин: у Києві сильно погіршився стан повітря

Колапс у громадському транспорті Києва 25 лютого

Ранковий колапс у столичному метрополітені розпочався після відбою повітряної тривоги. Під час небезпеки метро використовується як укриття, пише Київська міська державна адміністрація. На станціях скупчилися люди, які перебували в метро під час тривоги та ті, хто очікує на прибуття потяга. Метрополітен вже почав працювати в режимі перевезень, кількість поїздів на лініях поступово збільшується.

Наразі інтервали прибуття потягів становлять: 5 хвилини на "червоній" лінії, 4:30 – на "синій" та 6 хвилин – на "зеленій".

Крім того, здійснюється транзитна видача поїздів з електродепо до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення,

– повідомили в КМДА.

Натовпи в метро Києва: відео

Зранку в столиці була тривала повітряна тривога, відбій якої був о 08:30. У мережі пишуть, що колапс стався під час години пік, коли більшість киян та гостей міста їдуть у справах.

Ранковий колапс у столичному метро спостерігається після відбою тривоги: дивіться відео

Також жителі столиці публікують кадри величезних черг на зупинках наземного громадського транспорту.

Люди потрапили у натовпи, очікуючи громадський транспорт у столиці: відео

Колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб можливо було відновити нормальний графік руху поїздів, а також забезпечувати роботу підземних станцій у режимі укриття.

Неодноразова зупинка громадського транспорту в Києві під час повітряних тривог призводила до транспортних проблем та незручностей для жителів.

Міська влада ввела правило щодо зупинення комунального транспорту для безпеки людей, а метро під час тривоги не може нормально функціонувати, бо працює як укриття. У столиці обговорюють зміну цих правил, аби був баланс між безпекою пасажирів та нормальним функціонуванням транспорту під час тривог.