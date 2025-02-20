Зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві кілька разів на тиждень спричиняє справжній транспортний колапс у місті, особливо в години пік. Пасажири змушені покидати салони автобусів, тролейбусів і трамваїв, шукаючи укриття або намагаючись знайти інший спосіб пересування. Через високий попит таксі стає недоступним для більшості мешканців, а приватний транспорт не справляється з навантаженням, що призводить до заторів на дорогах.

Найбільше страждають жителі віддалених районів, зокрема Троєщини, Виноградаря, Борщагівки та Воскресенки, де наземний громадський транспорт – основний засіб пересування. Люди змушені або пересідати у переповнені маршрутки, або долати кілометри пішки.

Окрім того, хаотична зупинка транспорту негативно впливає на роботу підприємств та установ. Працівники запізнюються на роботу, порушуються графіки логістичних компаній, а бізнес зазнає фінансових втрат. У випадку тривалих тривог ситуація лише загострюється: громадський транспорт зупиняється на годину чи більше, а після відбою формується значний пасажирський ажіотаж, що ще більше затягує відновлення нормального ритму пересування містом. Критична ситуація відбувається й під час ранкових тривог, коли водії не встигають доїхати до автопарків та депо, а машиністи метро – вивести потяги з депо. В таких випадках нормальний графік відновлюється протягом кількох годин після відбою, а за цей час кияни їдуть до роботи в жахливих умовах.

У січні – лютому ситуація із зупинкою транспорту під час тривог начебто наблизилася до розв'язки. Про плани розв'язати проблему заговорив новий очільник КМВА Тимур Ткаченко. Про те, що відбувається між двома міськими адміністраціями та як реагують перевізники – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки Київ живе із зупинкою громадського транспорту

З 1 серпня 2022 року в Києві набуло чинності рішення Ради оборони міста, згідно з яким наземний громадський транспорт зупиняється під час повітряної тривоги. Пасажири повинні залишити салон та пройти до найближчого укриття. Це рішення стосується як комунального транспорту, так і приватних перевізників. Але маршрутчики не виконують його, як і Укрзалізниця, яка є оператором міської електрички.

Лише одного разу, 23 січня 2024 року, під час вечірньої повітряної тривоги, що тривала майже три години, у Києві повністю зупинили роботу громадського транспорту, зокрема й маршруток.



Це призвело до скупчення людей на зупинках навіть під час ракетної загрози, а ціни на таксі різко зросли – від 500 до 1000 гривень за поїздку. Деякі мешканці, не маючи іншого вибору, вирушили додому пішки.

У 2022 році правило зупинки руху під час повітряної тривоги було поширене в багатьох українських містах. Наразі ця норма серед міст-мільйонників діє лише у Києві.

У містах, які значно частіше зазнають обстрілів, як-от Харків, Одеса, Дніпро та Запоріжжя, подібної заборони немає.

У Запоріжжі з початком війни трамваї та тролейбуси тривалий час курсували безплатно, а нещодавно в місті відновили платний проїзд в електротранспорті.

В Одесі деякі маршрути електротранспорту працюють навіть під час комендантської години.

У Києві міська електричка та приватні перевізники продовжують рух під час повітряної тривоги без зупинок.



Натовп біля станції метро "Лівобережна" після відбою повітряної тривоги влітку 2024 року / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Кияни створили вже сім петицій із вимогою скасувати заборону на зупинку транспорту під час тривоги. Кожна з них набирала достатню кількість голосів для розгляду, але Київська міська державна адміністрація відхиляла ці звернення.

Зупинка транспорту під час повітряної тривоги створює незручності для менш заможних мешканців столиці. Власники автомобілів та пасажири таксі можуть безперешкодно пересуватися містом, тоді як пасажири громадського транспорту змушені переривати поїздки. Ця ситуація спонукає дедалі більше киян замислюватися про придбання власного автомобіля, що в перспективі може призвести до погіршення транспортної ситуації в місті.

Схожа тенденція мала місце у 2020 – 2021 роках, коли міська влада обмежувала громадський транспорт під час пандемії.

Що змінилося у 2025 році

Під час повітряної тривоги КП "Київпастранс" зупиняє всі маршрути тролейбусів, трамваїв та автобусів. Але в деяких випадках транспорт може все ж довезти пасажирів до кінцевої зупинки або ж найближчої підземної станції метро чи підземного переходу, де можна перечекати тривогу.

КП "Київський метрополітен" зупиняє рух наземною ділянкою червоної лінії – від станції "Лісова" до станції "Дніпро", а на зеленій лінії зупиняється рух Південним мостом. У години пік через перевантаження метро може закривати ще декілька підземних станцій, аби не скупчувалися пасажири.

Така практика призводить до чималих збитків. Про це каже навіть міська влада.

Якщо ми говоримо про збитки, то вони є. Торік близько 8 мільярдів гривень перерахували на дотацію комунального транспорту. Цього року може бути понад 11 мільярдів гривень, доки заплановано 9 мільярдів гривень,

– під час круглого столу у січні розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Звісно, через зупинку громадський транспорт зазнає збитків. Але першочергове завдання для нас – безпека пасажирів. Якщо ми говоримо про втрати для комунального транспорту, то я запитаю про інше: скажіть мені, яка ціна людського життя. І хто має змусити водія автобуса, тролейбуса чи трамвая нехтувати безпекою і їхати під час повітряної тривоги", – додав Поворозник.

Водночас заступник голови КМДА зазначив, що київські фахівці постійно вивчають відповідний досвід інших міст. Поворозник, зокрема, навів приклад прифронтових Херсона, Запоріжжя та Харкова та згадав про випадки, коли під російські обстріли у Києві потрапляв рухомий склад транспорту.

Ці заяви Поворозника лунали на тлі планів нового очільника КМВА Тимура Ткаченка змінити ситуацію із зупинкою громадського транспорту під час тривог. Вперше Ткаченко згадав про цю проблему через тиждень після свого призначення, на початку січня.

6 лютого Ткаченко повідомив, що спільно з військовими, представниками ДСНС, Нацполіції, посадовцями та транспортниками тривають обговорення щодо коригування роботи громадського транспорту під час повітряних тривог.

За його словами, наразі вдалося активізувати "здоровий діалог", необхідний для розв'язання проблеми транспортного колапсу в столиці.

"Транспортний колапс" – це не фігура мови. Зупинка комунального транспорту паралізує рух в першу чергу між берегами Дніпра. Це призводить до скупчення людей, що створює додаткові загрози безпековій ситуації, а не розв'язує питання безпеки. Не менш важливо, що вечірні тривалі тривоги та зупинка транспорту призводять до того, що люди не встигають потрапити до домівок після відбою через закінчення робочих змін у транспорті,

– наголосив Ткаченко.

Водночас у КМВА додали, що безпековий аспект залишається ключовим, адже Київ є стратегічною ціллю для повітряних атак.

Можливі варіанти розв'язання питання руху транспорту під час тривоги розглянуті. На черзі – їх оформлення в рішення, яке враховуватиме безпековий компонент, і водночас відновить здоровий ритм пасажирських перевезень у Києві,

– зазначив очільник КМВА.

Подальшою розробкою алгоритму займатиметься робоча група.

24 Канал звернувся до Тимура Ткаченка за коментарем про те, як саме працюватиме транспорт під час тривог, але на момент публікації не отримав відповіді.

Що кажуть у КМДА

Після публікацій Ткаченка щодо перегляду режиму зупинки транспорту під час тривог з'явилася реакція мера Києва Віталія Кличка.

Іще раз підкреслю: міська влада керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста, захист мешканців під час атак. Адже люди в громадському транспорті теж є мішенню для ворога. І рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не якісь окремі особи. Популістські рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії. І відповідатимуть не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт. І не ті, хто роздає обіцянки це зробити, заради того, щоб збирати лайки, сподобатися. Найстрашніший популізм – це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду! Головне – зберегти життя людей,

– написав Кличко.

Мер також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення чотири рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро, а також виявили частину ракети, яка "дивом не здетонувала біля опори мосту Метро".

Як і його заступник Поворозник, Кличко згадав про "трагічні випадки" влучань у громадський транспорт у прифронтових Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі.

За словами Кличка, у столиці ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП "Київпастранс".

Водночас приватні перевізники у Києві не зупиняють рух під час тривог та не звітують про кількість пошкодженого транспорту. Зокрема, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко в коментарі УНН зауважив, що зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги наражає людей на небезпеку.



Мойсеєнко також навів приклад, коли на станції метро "Почайна" утворювалися натовпи у 2 – 3 тисячі людей в очікуванні транспорту.

24 Канал звернувся за коментарем до КМДА із питанням, чи виконуватимуть комунальні перевізники рішення про пом'якшення режиму руху під час повітряних тривог, якщо воно буде прийняте КМВА та Радою оборони.

Під час повітряної тривоги існує реальна загроза життю та здоров'ю людини в умовах воєнного стану. Тому після сигналу "повітряна тривога" усі люди мають швидко евакуюватися в укриття і перебувати там до закінчення повітряної тривоги задля збереження власного життя. Це стосується як пасажирів, так і водіїв громадського транспорту. Зауважуємо, що громадський транспорт міста не є укриттям для цивільного населення і перебувати там під час тривоги небезпечно,

– нагадав заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк.

У КМДА нагадали, що зупинка транспорту як комунального, так і приватного регулюється протоколом Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року №4.

"У разі оголошення повітряної тривоги міський пасажирський транспорт загального користування довозить пасажирів до укриттів цивільного захисту, які знаходяться найближче за схемою руху, зокрема й до станцій метрополітену, підземних пішохідних переходів, паркінгів тощо. Водночас ніхто не відміняє висадку пасажирів безпосередньо на зупинках громадського транспорту", – зазначив Лелюк у коментарі 24 Каналу.

Важливо! Очільник КМВА Тимур Ткаченко також анонсував відкриття для загального руху Південного мосту, який був перекритий упродовж повномасштабного вторгнення.



"Проговорив з військовими, наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше, – немає. Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити. На наступне засідання Ради оборони Києва, окрім інших питань, внесу на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян", – написав Ткаченко.

КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" у своїй діяльності підприємства керуються чинними нормативно-правовими документами, зокрема рішеннями Ради оборони міста Києва, додав Лелюк. Тож можна сподіватись, що, коли Рада оборони все ж пом'якшить зупинку транспорту під час тривог, комунальні перевізники виконають це.