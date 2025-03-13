Наразі поліцейські встановлюють усі деталі трагедії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У Києві підліток загорівся на вагоні електрички

У мережі вдень почали ширитися моторошні кадри, як людина загорілася на вагоні електрички у Києві. Місцеві телеграм-канали писали, що між вагонами потяга "Київ-Козятин" хлопця вразило електричним струмом після чого зайнялось полум'я, яке гасили вогнегасником.

За попередньою інформацією правоохоронців, 12-річний хлопець виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом. Після цього неповнолітній загорівся та отримав важкі опіки.

Наразі підлітка госпіталізували до медичного закладу. На місці працюють слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з'ясовуються.

Важливо! Поліцейські застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підійматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані. Дорослі повинні контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Наразі невідомі ні причини, чому підліток виліз на вагон електрички, ні у якому стані він зараз перебуває.

Подібна трагедія нещодавно сталася в Одесі. Там двоє підлітків 16 та 13 років залізли на вагон потяга, але їх вдарило струмом. На жаль, один з юнаків 16 років загинув одразу, інший 13-річний хлопець – згодом у лікарні.