Об этом 3 апреля сообщил журналист Сергей Лещенко. Он подчеркнул, что аргументы пропаганды бессмысленны.
К теме Арестович назвал части и подразделения армии России, совершавшие зверства в Киевской области
"Вдумайтесь в уровень цинизма, которым они жонглируют для того, чтобы убедить мир, что эти преступления являются постановкой", – отметил Лещенко.
Что заявили пропагандисты
Журналист рассказал, что один из самых больших телеграм-каналов российской пропаганды написал, что видео с телами вызывает непонимание. Россияне сказали, что на 12 секунде труп (они берут слово в кавычки) двигает рукой.
"На 30 секунде в зеркале видно, что он садится, а тела на видео якобы специально разложили, чтобы было драматичнее". Вы представляете уровень цинизма и бесчеловечного отношения к мирным жителям, убитым, чтобы такими фейками оправдывали преступные действия, – сказал Лещенко.
Разоблачение
По словам журналиста, эти примитивные действия в самой России опровергли. В частности, в сообщении "Медиазоны" – это один из немногочисленных независимых сайтов, разоблачающий преступления, а также российскую пропаганду. Они утверждают, что аргументы пропагандистов неадекватны.
Рассказали, что якобы движение рукой – это царапина на стекле автомобиля, а якобы встающий труп – это искривление в зеркале.
– рассказал Лещенко.
Что совершили россияне на Киевщине: смотрите видео