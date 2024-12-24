Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 24 декабря
Небольшие дожди пройдут в западных, северных и Винницкой областях. Местами также будет мокрый снег. Тем временем на остальной территории Украины без осадков. К слову, на Левобережье ночью и в первой половине дня ожидаются туманы.
Ветер восточный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, на Закарпатье и в Карпатах днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Резкого похолодания еще не будет. Ночью лишь от +3 до -2 градусов, днем 0 – +5. Однако на Юге +1 – +6 градусов и +5 – +10 соответственно, а в оккупированном Крыму днем еще пригреет до +14.
Сильных снегопадов сегодня не будет даже на высокогорье Карпат. Ожидаются только небольшие осадки. Ночью -3 – -8 градусов, впрочем, днем еще около 0 градусов.
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Прогноз погоды на 24 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра
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Температура в крупных городах
- Киев +1 – +3
- Ужгород +3 – +5
- Львов 0 – +2
- Ивано-Франковск 0 – +2
- Тернополь +1 – +3
- Черновцы +1 – +3
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк +1 – +3
- Ровно +1 – +3
- Житомир +2 – +4
- Винница +3 – +5
- Одесса +7 – +9
- Николаев +6 – +8
- Херсон +7 – +9
- Симферополь +11 – +13
- Кропивницкий +4 – +6
- Черкассы +3 – +5
- Чернигов +2 – +4
- Сумы +2 – +4
- Полтава +3 – +5
- Днепр +5 – +7
- Запорожье +7 – +9
- Донецк +5 – +7
- Луганск +4 – +6
- Харьков +2 – +4