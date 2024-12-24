Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 24 грудня
Невеликі дощі пройдуть у західних, північних і Вінницькій областях. Місцями також буде мокрий сніг. Тим часом на решті території України без опадів. До слова, на Лівобережжі вночі й у першій половині дня очікуються тумани.
Вітер східний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, на Закарпатті та в Карпатах вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Різкого похолодання ще не буде. Вночі лише від +3 до -2 градусів, вдень 0 – +5. Однак, на Півдні +1 – +6 градусів і +5 – +10 відповідно, а в окупованому Криму вдень ще пригріє до +14.
Сильних снігопадів сьогодні не буде навіть на високогір'ї Карпат. Очікуються тільки невеликі опади. Вночі -3 – -8 градусів, втім, вдень ще близько 0 градусів.
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Прогноз погоди на 24 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Температура у великих містах
- Київ +1 – +3
- Ужгород +3 – +5
- Львів 0 – +2
- Івано-Франківськ 0 – +2
- Тернопіль +1 – +3
- Чернівці +1 – +3
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк +1 – +3
- Рівне +1 – +3
- Житомир +2 – +4
- Вінниця +3 – +5
- Одеса +7 – +9
- Миколаїв +6 – +8
- Херсон +7 – +9
- Сімферополь +11 – +13
- Кропивницький +4 – +6
- Черкаси +3 – +5
- Чернігів +2 – +4
- Суми +2 – +4
- Полтава +3 – +5
- Дніпро +5 – +7
- Запоріжжя +7 – +9
- Донецьк +5 – +7
- Луганськ +4 – +6
- Харків +2 – +4