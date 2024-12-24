Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 24 грудня

Невеликі дощі пройдуть у західних, північних і Вінницькій областях. Місцями також буде мокрий сніг. Тим часом на решті території України без опадів. До слова, на Лівобережжі вночі й у першій половині дня очікуються тумани.

Вітер східний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, на Закарпатті та в Карпатах вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Різкого похолодання ще не буде. Вночі лише від +3 до -2 градусів, вдень 0 – +5. Однак, на Півдні +1 – +6 градусів і +5 – +10 відповідно, а в окупованому Криму вдень ще пригріє до +14.

Сильних снігопадів сьогодні не буде навіть на високогір'ї Карпат. Очікуються тільки невеликі опади. Вночі -3 – -8 градусів, втім, вдень ще близько 0 градусів.

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Прогноз погоди на 24 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура у великих містах