Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг на Різдво

Синоптики прогнозували, що 24 грудня в більшості західних, північних і Вінницькій областях буде невеликий дощ з мокрим снігом. На решті території без опадів. На Лівобережжі вночі та в першій половині дня туман. На високогір'ї Карпат невеликий сніг.

Вночі в Україні від +3 до -3 градусів, вдень 0 – +5. На Півдні вночі +1 – +6, вдень +5 – +10, у Криму до +14 градусів. На високогір'ї Карпат вночі -3 – -8, вдень близько 0 градусів.

На Різдво вночі та вдень від -3 до +4 градусів. На Півдні +1 – +7. Найтепліше традиційно буде у Криму. Так, вдень навіть +7 – +12 градусів.

25 грудня у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг, в Карпатах помірний сніг, у південній частині дощ, на решті території без опадів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

26 грудня в Україні, крім північних і більшості західних областей, дощі та мокрий сніг.

У найближчі три доби вітер в Україні східний і північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Вдень 24 грудня на Закарпатті та в Карпатах, 25 – 26 грудня на Півдні, Сході й у центральних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.