У Запоріжжі зґвалтували 12-річну дитину в під'їзді: зловмисника затримали

У Запоріжжі 21 червня затримали 52-річного збоченця, який зґвалтував 12-ти річну дівчинку у під'їзді, а ще й знімав то на відео. Раніше він вже поставав перед законом за аналогічним звинуваченням.

Заяву про злочин у поліції отримали від батька дитини.

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"Поліцейські встановили особу та розшукали зловмисника. Ним виявився мешканець Запоріжжя 1967 року народження, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічного злочину. У підозрюваного вилучили телефон з відеозйомкою", – йдеться в повідомленні.



52-річний збоченець

Наразі вирішується питання про його затримання і взяття під варту. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Це вже третій за останній дні випадок сексуального насильства над дітьми. У Запоріжжі також нещодавно затримали збоченця, який викладав порнографічний контент у закритих групах у соціальних мережах. Він працював незалежним фотокореспондентом, підробляв фотозніманнями на дитячих святах та спортивних змаганнях.

Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко? Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.



Проте зниклу Дарію знайшли мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює. Він вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину.



21 червня дівчинку поховали у рідному селі в закритій білі труні. На похорон Дарії прийшли рідні, близькі та багато жителів села. Поліція ж у цей день вимушена була взяти під посилену охорону будинок ймовірного вбивці Миколи Тарасова.