Им оказался житель Синельниковского района. Более того, насильник раньше уже был в тюрьме.
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Мужчина силой затащил ребенка в комнату
По результатам следствия, подозреваемый, находясь на одной из улиц города, вошел в дом, где когда-то жил его знакомый. Однако, вместо приятеля, жилье снимала другая семья с детьми.
Убедившись в отсутствии взрослых, мужчина схватил 12-летнюю девочку и затащил в другую комнату. В то время младший брат выбежал во двор и спрятался. Мужчина, применив силу, изнасиловал девочку.
К счастью, соседи услышали крик ребенка, немедленно вызвали полицию и прибежали к месту совершения преступления. Правоохранители задержали обидчика в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время педофилу избрали меру пресечения содержания под стражей.
Насильник находится под стражей / Фото Днепропетровская областная прокуратура
Подобные случаи в Украине
- В Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. Ее мать собиралась к врачу, а дочь на время оставила у подруги. Ближе к 19:00 в квартиру, где находился ребенок, зашел "погостить" насильник.
- Женщины в тот момент готовили на кухне, когда услышали, как кричит ребенок. Они бросились в комнату и увидели, как из квартиры спешно убегает их гость и полуобнаженная девочка. Впоследствии врачи осмотрели ребенка и подтвердили признаки полового акта на теле ребенка.
- Кроме того, в Киевской области задержали 5 человек из-за издевательства и сексуального насилия над 11-летней девочкой. Три девушки силой держали потерпевшую, пока 15-летний парень совершал по ней действия сексуального характера и пытался изнасиловать.
- 22-летний мужчина в это время снимал издевательство на мобильный телефон. После этого компания запретила девушке сообщать кому-либо о случившемся.