Им оказался житель Синельниковского района. Более того, насильник раньше уже был в тюрьме.

Смотрите также В Хмельнитчине пенсионер изнасиловал 9-летнюю девочку: педофил дружил с мамой ребенка

Мужчина силой затащил ребенка в комнату

По результатам следствия, подозреваемый, находясь на одной из улиц города, вошел в дом, где когда-то жил его знакомый. Однако, вместо приятеля, жилье снимала другая семья с детьми.

Убедившись в отсутствии взрослых, мужчина схватил 12-летнюю девочку и затащил в другую комнату. В то время младший брат выбежал во двор и спрятался. Мужчина, применив силу, изнасиловал девочку.

К счастью, соседи услышали крик ребенка, немедленно вызвали полицию и прибежали к месту совершения преступления. Правоохранители задержали обидчика в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время педофилу избрали меру пресечения содержания под стражей.

Насильник находится под стражей / Фото Днепропетровская областная прокуратура

Подобные случаи в Украине