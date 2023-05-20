Девочка пришла в гости к двум подругам, которым по 15 и 17 лет. Там также находились несовершеннолетние парень и девушка в возрасте 14 и 15 лет и 22-летний мужчина. Компания употребляла алкоголь.

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Над девочкой начали издеваться

После чего ребенка начали травить и применять физическую силу. Три девушки силой держали 11-летнюю девочку, пока 15-летний парень совершал по отношению к ней действия сексуального характера и пытался изнасиловать.

22-летний мужчина снимал издевательство на мобильный телефон. После этого компания запретила девушке сообщать кому-либо о том, что с ней случилось. Угрожали повторением ситуации.

С ребенком работают психологи

Правоохранители задержали всех злоумышленников, в суд направили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время их поместили в изолятор временного содержания.

Медики и психологи оказывают ребенку всю необходимую помощь.

На Закарпатье грабитель залез в дом

Закарпатская полиция раскрыла ограбление семьи в Перечине Ужгородского района. Ночью злоумышленник пробрался в комнату, где спали маленькие дети, и закрывал им рты, чтобы они не кричали.

Мужчина схватил мобильные телефоны детей и быстро скрылся. Однако дети смогли запомнить и описать некоторые черты грабителя.