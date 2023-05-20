Дівчинка прийшла в гості до двох подруг, яким по 15 і 17 років. Там також перебували неповнолітні хлопець та дівчина віком 14 і 15 років і 22-річний чоловік. Компанія вживала алкоголь.

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З дівчинки почали знущатись

Після чого дитину почали цькувати й застосовувати фізичну силу. Троє дівчат силоміць тримали 11-річну дівчинку, поки 15-річний хлопець здійснював щодо неї дії сексуального характеру та намагався зґвалтувати.

22-річний чоловік знімав знущання на мобільний телефон. Після цього компанія заборонила дівчині повідомляти кому-небудь про те, що з нею трапилося. Погрожували повторенням ситуації.

З дитиною працюють психологи

Правоохоронці затримали усіх зловмисників, до суду скерували клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.

На Закарпатті грабіжник заліз в будинок

Закарпатська поліція розкрила пограбування родини в Перечині Ужгородського району. Вночі зловмисник пробрався у кімнату, де спали маленькі діти, та затуляв їм роти, аби вони не кричали.

Чоловік схопив мобільні телефони дітей та швидко втік. Однак діти змогли запам'ятати та описати деякі риси грабіжника.