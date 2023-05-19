Про це розповіли у поліції області. На щастя, підліток вижив.

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Підлітки каталися на вантажних вагонах

Правоохоронці розповіли, на Бориспільщині 16-річний підліток та його товариш влаштували собі смертельно небезпечні розваги.

Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого "екстриму" одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях,

– мовиться у повідомленні.



Хлопець впав на колії / Фото поліції Київщини

Наразі підліток перебуває у медичному закладі у важкому стані. Лікарі борються за його життя.

"Закликаємо батьків пильнувати за дозвіллям підлітків, не допускати їх участі в розвагах, які можуть вартувати життя", – наголосили у поліції.

Хлопці каталися на вантажних вагонах: відео

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Розваги підлітків в Ужгороді

В Ужгороді підліток також вирішив влаштувати собі дивну розвагу – він проявив дива швидкості й вбіг головою у дорожній знак. Той не витримав та зігнувся.

Після публікації відео завірусилося у тіктоці. У коментарях українці дивувалися та обурювалися – для чого хлопцю потрібно було таке робити, інформує 24 Канал..

Деталі інциденту – наразі невідомі. Також не оприлюднили інформації, що тепер робитимуть зі знаком. Небайдужі закликають не робити подібних дурниць й не завдавати шкоди містам заради хайпу в інтернеті.