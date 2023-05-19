Відео завірусилося у тіктоці. Українці дивуються й обурюються: для чого потрібно було таке робити, інформує 24 Канал.

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Деталі інциденту – наразі невідомі. Інформації, що тепер робитимуть зі знаком, також не публікували.

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Людей закликають такого не робити й не завдавати шкоди містам заради хайпу в інтернеті.

Дідусь обікрав підлітка під час екскурсії

Патрульна поліція Львівської області повідомила, що у Львові літній чоловік обікрав підлітка під час екскурсії. Інцидент стався під час екскурсії. Чоловік звернувся до поліції й розповів, що його сина обікрали. Зник верхній одяг, смартфоном та смарт-годинник хлопця.

Патрульні відстежували телефон по геолокації, на жаль, зв'язок час від часу зникав. Раптом, мобільний зафіксувало на перехресті вулиць Виговського – Любінської. Схожу особу патрульні Олег Грец та Володимир Гриник виявили у маршрутці,

– розповіли правоохоронці.

Речі хлопця виявили у 85-річного чоловіка. Пенсіонеру загрожує відповідальність за статтею про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.