Об этом рассказали в полиции области. К счастью, подросток выжил.

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Подростки катались на грузовых вагонах

Правоохранители рассказали, что в Бориспольской области 16-летний подросток и его товарищ устроили себе смертельно опасные развлечения.

Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из ребят с тяжелыми травмами нашли на рельсах,

– говорится в сообщении.



Парень упал на рельсы / Фото полиции Киевщины

Подросток находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

"Призываем родителей следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизни", – подчеркнули в полиции.

Ребята катались на грузовых вагонах: видео

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Развлечения подростков в Ужгороде

В Ужгороде подросток также решил устроить себе удивительное развлечение – он проявил чудеса скорости и вбежал головой в дорожный знак. Тот не выдержал и согнулся.

После публикации видео завирусилось в тиктоке. В комментариях украинцы удивлялись и возмущались – для чего парню нужно было такое делать, информирует 24 Канал.

Детали инцидента – пока неизвестны. Также не обнародовали информацию, что теперь будут делать со знаком. Неравнодушные призывают не делать подобных глупостей и не наносить ущерб городам ради хайпа в интернете.