Киевская городская прокуратура сообщила, что подозреваемый мужчина проживает в одном микрорайоне с 10-летней потерпевшей. В ходе досудебного расследования установили, что мужчина нашел профиль девочки, вероятно, из-за геолокации.

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Злоумышленник писал малолетней сообщения сексуального характера, на которые ребенок не отвечал, предлагал интим, а также присылал фото, видео и ссылки на сайты порнографического содержания, которые заметили родители потерпевшего ребенка,

– говорится в сообщении.

Дома у подозреваемого уже провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли носители информации, хранящие доказательства противоправных действий мужчины.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются. Если вину мужчину докажут, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Педофил в Броварах изнасиловал 4-летнюю девочку

В Броварах (Киевская область) педофил изнасиловал 4-летнюю девочку. Злоумышленник - уроженец Бердянска - уже задержан. Раньше мужчину судили за разбой и грабеж. К моменту совершения преступления мужчина, вероятно, был пьяным. По состоянию на 19 мая следственно-оперативные действия продолжаются.