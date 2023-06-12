Ним виявився житель Синельниківського району. Ба більше, ґвалтівник раніше вже був у в'язниці.
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Чоловік силою затягнув дитину у кімнату
За результатами слідства, підозрюваний, перебуваючи на одній із вулиць міста, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Однак, замість приятеля, помешкання винаймала інша родина з дітьми.
Пересвідчившись у відсутності дорослих, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час її молодший брат вибіг на подвір'я та сховався. Чоловік, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку.
На щастя, сусіди почули крик дитини, негайно викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину. Правоохоронці затримали кривдника у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.
Наразі педофілу обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Ґвалтівник перебуває під вартою / Фото Дніпропетровська обласна прокуратура
Подібні випадки в Україні
- У Броварах чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку. Її матір збиралася до лікаря, а доньку на якийсь час залишила у подруги. Ближче до 19:00 у квартиру, де перебувала дитина, зайшов "погостювати" ґвалтівник.
- Жінки у той момент готували на кухні, коли почули, як кричить дитина. Вони кинулися у кімнату та побачили, як з квартири поспіхом втікає їхній гість і напівоголену дівчинку. Згодом лікарі оглянули малечу та підтвердили ознаки статевого акту на тілі дитини.
- Крім того, у Київській області затримали 5 осіб через знущання та сексуальне насильство над 11-річною дівчинкою. Троє дівчат силоміць тримали потерпілу, поки 15-річний хлопець здійснював щодо неї дії сексуального характеру та намагався зґвалтувати.
- 22-річний чоловік у цей час знімав знущання на мобільний телефон. Після цього компанія заборонила дівчині повідомляти кому-небудь про те, що з нею трапилося.