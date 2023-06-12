Ним виявився житель Синельниківського району. Ба більше, ґвалтівник раніше вже був у в'язниці.

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Чоловік силою затягнув дитину у кімнату

За результатами слідства, підозрюваний, перебуваючи на одній із вулиць міста, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Однак, замість приятеля, помешкання винаймала інша родина з дітьми.

Пересвідчившись у відсутності дорослих, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час її молодший брат вибіг на подвір'я та сховався. Чоловік, застосувавши силу, зґвалтував дівчинку.

На щастя, сусіди почули крик дитини, негайно викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину. Правоохоронці затримали кривдника у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Наразі педофілу обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Ґвалтівник перебуває під вартою / Фото Дніпропетровська обласна прокуратура

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