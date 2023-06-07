Зловмиснику вже повідомили про підозру. Наразі триває слідство.

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На Хмельниччині пенсіонер зґвалтував дитину

Як стало відомо, було повідомлено про підозру 76-річному мешканцю Хмельницького району за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла 14 років.

Пенсіонер, який проживав неподалік та товаришував з матір’ю 9-річної дівчинки, вчинив сексуальне насильство щодо дитини.

Про це стало відомо матері дівчинки, яка звернулась до поліції.

Тепер підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

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