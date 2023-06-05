В Киеве разоблачили педофила. В его задержании приняли участие столичные полицейские и сотрудники СБУ.
К теме В Днепре священник УПЦ МП после смерти жены развращал своих несовершеннолетних дочерей
Что именно сделал обидчик
39-летний мужчина развращал двух 15-летних подростков. Он им неоднократно звонил по телефону и приглашал в свою квартиру. Там этот мужчина совершал с ними развратные действия.
Также мужчина платил деньги подросткам. Кроме того, он хранил на флешке видео и фото с детской порнографией.
Кем может быть задержанный
Следует отметить, что в заявлении пресс-службы не указывается профессия задержанного мужчины. Однако в медийном пространстве появилась информация, что это, вероятно, журналист.
Правоохранители могли задержать из-за подозрений в педофилии и хранении детского порно сотрудника издания "Вести". Об этом написало издание Obozrevatel, ссылаясь на свои собственные анонимные источники.
Задержанный растлитель / Фото полиции Киева
Какое наказание его ожидает
Мужчину подозревают в сексуальном домогательстве детей, сексе с несовершеннолетними и умышленном хранении порнографии без цели сбыта. Кроме этого, следователи теперь имеют основания полагать, что этот мужчина может быть причастен еще к нескольким схожим случаям.
В настоящее время его содержат под стражей с возможностью внесения залога в размере 214 720 гривен. Его обвиняют по 3 статьям, самая тяжелая из которых предусматривает до 8 лет пребывания за решеткой.
Больше новостей о задержании педофилов в Украине
- В Винницкой области 56-летний мужчина развращал детей. Он превратил часть своего дома в "художественную школу" и заманивал туда несовершеннолетних девушек.
- Другой случай произошел в Киеве. Там 54-летний мужчина познакомился с 12-летней девочкой в интернете и отправлял ей порнографические фото и видео. Затем злоумышленник пригласил ее к себе домой, но правоохранители вовремя задержали его.
- Не так давно во Львове задержали диакона-педофила. Им оказался Андрей Бурдык, занимавшийся сексом с собственной дочерью и фотографировавший ее голой.