Священник-педофил развращал двух своих дочерей, возрастом 13 и 15 лет. Отец домогался девушек, когда оставался с ними наедине дома.
Кстати говоря Хвалил московских попов: в Черкасской области разоблачили священника УПЦ МП
Священника задержали
По информации следствия, девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.
Заметим, что полиция не указывала, в какой церкви служил злоумышленник. Однако в прокуратуре Днепра впоследствии подтвердили, что священник все-таки принадлежал к УПЦ МП.
Следователи провели соответствующие мероприятия и допросили детей с использованием "кризисной комнаты". Следовательно, информация о совершении в отношении них развратных действий подтвердилась. В настоящее время девочки находятся в больнице.
Священник УПЦ МП развращал своих дочерей / Фото Днепровская областная прокуратура
Правоохранители с участием работников СБУ задержали священнослужителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Священник УПЦ МП избил ребенка: что известно
- В Житомирской области в поселке Иршанск священник УПЦ МП ударил по голове 10-летнего мальчика, а его друга толкнул. Свидетельница инцидента Алина Кундич заявила, что это видели многие люди. Кундич добавила, что дети стояли с сине-желтыми флагами. Кстати, в УПЦ МП до сих пор не прокомментировали этот инцидент.
- Назадолго до этого, 2 апреля, священнослужители храма УПЦ МП в Хмельницком избили военного Артура Ананьева, с начала полномасштабного вторжения ушедшего добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона. В результате боевых действий мужчина имеет контузию и черепно-мозговую травму.
- В УПЦ МП сами вызвали полицию и первые обвинили военного в хулиганстве. Так что на месте правоохранители составили на него административный протокол по статье 173 КУ. Но когда в сети уже появилось видео с избиением, правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 КУ.