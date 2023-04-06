Священник-педофил развращал двух своих дочерей, возрастом 13 и 15 лет. Отец домогался девушек, когда оставался с ними наедине дома.

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Священника задержали

По информации следствия, девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

Заметим, что полиция не указывала, в какой церкви служил злоумышленник. Однако в прокуратуре Днепра впоследствии подтвердили, что священник все-таки принадлежал к УПЦ МП.

Следователи провели соответствующие мероприятия и допросили детей с использованием "кризисной комнаты". Следовательно, информация о совершении в отношении них развратных действий подтвердилась. В настоящее время девочки находятся в больнице.

Священник УПЦ МП развращал своих дочерей / Фото Днепровская областная прокуратура

Правоохранители с участием работников СБУ задержали священнослужителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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