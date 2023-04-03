Свидетельница Алина Кундич рассказала, что инцидент видели многие люди. Более того, даже видео есть.

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Священник УПЦ МП ударил ребенка

В Иршанске на Житомирщине священник УПЦ МП ударил по голове 10-летнего мальчика флагом Украины,

– сообщила свидетельница.

По ее словам, еще одного мальчика он толкнул.

На кадрах видно много людей и словесный спор. К сожалению, не видно, как священник московского патриархата бьет ребенка, однако слышен похожий на удар звук. После этого мальчик начал возмущаться.

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Алина Кундич рассказала, что дети стояли с сине-желтыми флагами. Схватку снял на видео один из мальчиков.

По состоянию на 14 часов 3 апреля на сайте УПЦ МП не комментировали инцидент.

В Хмельнитчине священник УПЦ МП избил военного

2 апреля священники УПЦ МП в храме Хмельницкого избили военного Артура Ананьева. Он ушел на фронт с начала полномасштабного вторжения и является бойцом 19-го стрелкового батальона. На войне получил контузию и черепно-мозговую травму.

На видео, опубликованном в сети, военный спрашивал, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. После этого на него с кулаками бросились священники.

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В УПЦ МП заявили, что инцидент – это провокация. Мол, мужчина, которого видно на видео, не военный и первым напал на священнослужителя.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. После инцидента ориентировочно 500 человек собрались на акцию под храмом. Там были и бойцы 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший защитник. Его собратья рассказали, что Артур Ананьев находится в больнице.