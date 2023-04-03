Свідок Аліна Кундіч розповіла, що інцидент бачили багато людей. Ба більше, навіть відео є.

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Священник УПЦ МП вдарив дитину

В Іршанську на Житомирщині священник УПЦ МП вдарив по голові 10-річного хлопчика із прапором України,

– повідомила свідок.

За її словами, ще одного хлопчика він штовхнув.

На кадрах видно багато людей та словесну суперечку. На жаль, не видно, як священник московського патріархату б'є дитину, проте чути подібний до удару звук. Після цього хлопчик почав обурюватись.

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Аліна Кундіч розповіла, що діти стояли з синьо-жовтими прапорами. Сутичку зняв на відео один з хлопчиків.

Станом на 14 годину 3 квітня на сайті УПЦ МП не коментували інцидент.

На Хмельниччині священник УПЦ МП побив військового

2 квітня священники УПЦ МП в храмі Хмельницького побили військового Артура Ананьєва. Він пішов на фронт з початку повномасштабного вторгнення та є бійцем 19 стрілецького батальйону. На війні отримав контузію та черепно-мозкову травму.

На відео, опублікованому в мережі, військовий запитував, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Після цього на нього з кулаками накинулись священники.

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В УПЦ МП заявили, що інцидент є провокацією. Мовляв, чоловік, якого видно на відео, не є військовим і першим напав на священнослужителя.

Слідчі відкрили кримінальну справу за хуліганство. Після інциденту орієнтовно 500 людей зібрались на акцію під храмом. Там були й бійці 19 окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий захисник. Його побратими розповіли, що Артур Ананьєв перебуває в лікарні.