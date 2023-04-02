После инцидента около 500 человек собралось на акцию под храмом Украинской православной церкви московского патриархата. В областной администрации призвали снизить градус напряжения, чтобы соответствующие службы могли разрешить конфликт.
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Защитник находится в больнице
Территория собора, где произошел инцидент, была закрыта. На входе стояли патрульные, а среди толпы находились десятки полицейских.
Также в церковь пришли 20 военных, в том числе бойцы 19 отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший защитник. Ветераны, которые служили вместе с пострадавшим, отметили, что сейчас он находится в городской больнице.
Следует отметить, что первым о сборе на акцию сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик. Именно он опубликовал видео из храма. Участники акции пришли с флагами и плакатом "Московский патриархат – проклятие Украины". На входе в собор повесили плакат с надписью "КГБ".
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Избиение военного в храме УПЦ МП: коротко
- Утром 2 апреля священники храма УПЦ МП в Хмельницком избили военного Артура Ананьева. Он с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона. В результате боевых действий мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.
- На видео видно, как на бойца с кулаками напали священники. Перед этим военный спросил у присутствующих, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат.
- В УПЦ МП сами вызвали полицию и первыми обвинили защитника в хулиганстве. Поэтому правоохранители составили на него административный протокол.
- Когда в сети появилось видео избиения, следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 КУ, то есть хулиганство.