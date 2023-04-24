В полиции сообщили, что обвиняемый причастен к более чем 35 преступным эпизодам. За это мужчина может сесть на 15 лет в тюрьму.

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Муж из Винницкой области развращал несовершеннолетних

Прокуратура Винницкой области установила, что злоумышленник в одной из комнат своего дома создал так называемый художественный кружок для детей. Туда на частные занятия по рисованию мужчина приглашал малолетних девушек от 10 до 14 лет.



Мужчина из Винницкой области развращал несовершеннолетних девушек / Фото Полиция Винницкой области

Сейчас полиция активно собирает доказательства причастности мужчины к другим преступлениям.



Злоумышленник устроил "художественную школу" под прикрытием / Фото Полиция Винницкой области



Действия злоумышленника следователи квалифицировали как развращение несовершеннолетних, получение доступа к детской порнографии, а также притязание ребенка для сексуальных целей в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Всего мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. В дальнейшем это дело будет заниматься уже суд.

Развращение несовершеннолетних: последние новости