У поліції повідомили, що звинувачений причетний до більш ніж 35 злочинних епізодів. За це чоловік може сісти на 15 років до в'язниці.

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Чоловік з Вінниччини розбещував неповнолітніх

Прокуратура Вінницької області встановила, що зловмисник в одній із кімнат свого будинку створив так званий "художній гурток" для дітей. Туди на приватні заняття з малювання чоловік запрошував малолітніх дівчат від 10 до 14 років.



Чоловік з Вінниччини розбещував неповнолітніх дівчат / Фото Поліція Вінниччини

Зараз поліція активно збирає докази щодо причетності чоловіка до інших злочинів.



Зловмисник влаштував "художню школу" під прикриттям / Фото Поліція Вінниччини



Дії зловмисника слідчі кваліфікували як розбещення неповнолітніх, одержання доступу до дитячої порнографії, а також домагання дитини для сексуальних цілей відповідно до Кримінального кодексу України. Всього чоловікові може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Надалі цією справою опікуватиметься вже суд.

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