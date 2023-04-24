У поліції повідомили, що звинувачений причетний до більш ніж 35 злочинних епізодів. За це чоловік може сісти на 15 років до в'язниці.
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Чоловік з Вінниччини розбещував неповнолітніх
Прокуратура Вінницької області встановила, що зловмисник в одній із кімнат свого будинку створив так званий "художній гурток" для дітей. Туди на приватні заняття з малювання чоловік запрошував малолітніх дівчат від 10 до 14 років.
Чоловік з Вінниччини розбещував неповнолітніх дівчат / Фото Поліція Вінниччини
Зараз поліція активно збирає докази щодо причетності чоловіка до інших злочинів.
Зловмисник влаштував "художню школу" під прикриттям / Фото Поліція Вінниччини
Дії зловмисника слідчі кваліфікували як розбещення неповнолітніх, одержання доступу до дитячої порнографії, а також домагання дитини для сексуальних цілей відповідно до Кримінального кодексу України. Всього чоловікові може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Надалі цією справою опікуватиметься вже суд.
Розбещення неповнолітніх: останні новини
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