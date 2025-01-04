Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kronen Zeitung.

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Ним виявився 70-річний австрієць. Він привернув до себе увагу через епатажну поведінку за кермом. Коли поліція намагалася зупинити дідуся, той почав тікати. Під час втечі він порушував правила дорожнього руху, що наражало на значний ризик інших учасників дорожнього руху.

Що саме зробив дідусь

Зокрема, чоловік проігнорував декілька вулиць з одностороннім рухом і поїхав у неправильному напрямку, попри вузькі смуги руху. Він декілька разів необачно здійснював обгони, попри зустрічний рух, їхав зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину у зоні, де дозволено 30 кілометрів на годину, і перетинав залізничний переїзд на червоне світло.

Під час подальшої поїздки підтвердилася підозра, що чоловік може бути славнозвісним водієм без прав. Тому декілька патрульних машин поїхали до нього додому. Підозрюваний дійсно припаркував свій автомобіль там.

Що про це сказав сам порушник

Водій пояснив свій вчинок і сказав, що був наляканий самим собою і своїми діями. Однак, оскільки поліція переслідувала лише одним автомобілем, він, очевидно, побачив певний шанс уникнути зупинки і тому хотів втекти.

Цікаво! За його власними словами, 70-річний чоловік керує автомобілем без прав вже 40 років. Лише цього року його вже двічі зупиняли за це правопорушення.