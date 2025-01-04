Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UPI.

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Деталі повідомила охоронна компанія Mi7 National Group. Цей інцидент стався на наступний день після Різдва. До диспетчерської надійшло декілька сигналів тривоги з будинку в Нортдейлі.

Під враженням, що клієнт, мабуть, потрапив у біду, декілька підрозділів були негайно відправлені до будинку. Після прибуття першої команди клієнт повідомив, що мавпа проникла до будинку і викрала пульт із тривожною кнопкою,

– мовиться у повідомленні.

З'ясувалося, що "зловмисником" була мавпа. Вона втекла з пультом, а компанія продовжувала отримувати тривожні сигнали, поки примат не опинився поза зоною дії приймача.



"Зловмисником" була мавпа / Фото Unsplash

"У незвичному повороті подій клієнт вирішив не доручати нашим командам переслідувати злочинця і дозволив йому втекти з награбованим", – написали представники компанії.

Зауважимо, що мавпи можуть вдиратися до будинків людей з кількох причин, зокрема через зміну їхнього природного середовища проживання або можливість отримати легку їжу. Зокрема, мавпи швидко адаптуються і розуміють, що в людських домах є легкодоступна їжа (фрукти, хліб, залишки їжі).