Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Відомо, що загалом невідомі викрали 20 тисяч літрів пива стаут.

Вантажівка, вміст якої призначався для пабів, які потребують Guinness у розпал свят, було викрадено з логістичного центру неподалік Давентрі до Нортгемптоншира,

– мовиться в матеріалі.

У святкові дні любителі стауту переживали настільки гострий дефіцит пива Guinnessпо всій країні, що деякі паби були змушені давати менше "чорного".



У Великій Британії невідомі викрали фуру з 400 бочками пива / Фото Unsplash

Як це прокоментували у компанії

Компанія Diageo, якій належить Guinness, відмовилася коментувати ймовірну крадіжку. Але джерела, знайомі з інцидентом, підтвердили, що про крадіжку в поліцію повідомив субпідрядник, який працював із компанією.

Довідка. Guinness – це один із найвідоміших у світі брендів пива, особливо популярний за свій темний стаут із кремовою піною. Виробляється компанією Guinness Brewery, заснованою в 1759 році в Дубліні, Ірландія, Артуром Гіннессом.