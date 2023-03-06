Випадок з розбещенням стався на спортивному майданчику одного з навчальних закладів Дністровського району. Тепер інформацію щодо педофіла внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.
Важливо Прикривався гуртком: у Вінниці зловили педофіла, який розбещував школярок
Педофіл з Буковини загримів за ґрати
Як повідомили в обласній прокуратурі, у серпні 2021 року 32-річний мешканець Тернопільщини вчинив дії сексуального характеру стосовно двох 8-річних хлопчиків, які грали у теніс.
Зловмисника спіймали, а згодом суд визнав чоловіка винним за статтею про розбещення малолітніх дітей. Йому призначали шість років позбавлення волі.
Розбещення неповнолітніх дітей: останні новини
- У 2022 році правоохоронці затримали у Вінниці чоловіка, який під прикриттям гуртка розбещував малолітніх дівчат. Тепер йому загрожує в’язниця. Як виявилось, від злочинних дій постраждали діти віком від 10 до 14 років.
- У Київській області жінка катувала своїх дітей разом зі співмешканцем. Вони ґвалтували їх та погрожували вбивством. Так, діти жили в антисанітарних умовах. Вони голодували, оскільки нормальної їжі їм не давали, натомість змушували їсти фекалії.
- Диякон зі Львова упродовж багатьох років розбещував свою доньку. Чоловік ґвалтував дитину та примушував її фотографуватися оголеною.
- Окрім цього, на Харківщині прокуратура домоглася покарання місцевому мешканцю. Його визнали винним у розбещенні 10-річної доньки.