Дівчина звернулася по допомогу. Досягнувши повноліття, вона розповіла психологині, що роками зазнавала насилля з боку власного батька.

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Адвокат дівчини розповів, що її батько упродовж багатьох років мав постійний доступ до дітей.

Півтора року тупцювались ми на місці. Проблема була в тому, що ніхто їй не вірив. І поліграф був навіть не найбільш втішним, таким розпливчастим. Ніхто не міг повірити, що дійсно вона говорить правду, тому що її батько є священнослужителем,

– заявив захисник.

Важливо! ЗМІ повідомили, що батько дівчини – диякон.

Поштовх для розслідування дали файли, які вилучили під час обшуку у диякона. На фото та відео постраждала впізнала себе. Вона розповіла, що та коли відбувалося. Файли підтверджують правдивість усього того, що раніше розповідала дівчина.

Зловмисника вже взяли під варту. Зловмиснику "світить" до 15 років ув'язнення. Диякон має відповісти за все.