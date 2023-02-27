Слідчі з'ясували, що мати та її співмешканець тривалий час знущалися з трьох дітей. Їм по 3, 5 та 11 років.

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Дітей морили голодом

Діти жили в антисанітарних умовах. Вони голодували, оскільки нормальної їжі їм не давали, натомість змушували їсти фекалії. Мати з чоловіком зловживали алкоголем. Сварки вдома часто переростали в бійку на очах у дітей.

Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками.



Затримана жінка / Фото Офісу генпрокурора

Погрози та сексуальне насильство

Щоб сусіди не почули дитячий плач, жінка закривала дітям рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи. Вона вчиняла сексуальне насильство, а діти ходили оголеними в квартирі.

Повідомили про підозру

Жінці та чоловіку повідомили про підозру щодо домашнього насильства, катування, погроз вбивством, зґвалтування та розбещення дітей.

До суду скерували клопотання про обрання жінці та її співмешканцю запобіжних заходів. Дітей забрали із родини, наразі вони знаходяться під опікою патронатних служб.



Вдома була антисанітарія / Фото Офісу генпрокурора