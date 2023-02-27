Следователи выяснили, что мать и ее сожитель долго издевались над тремя детьми. Им по 3, 5 и 11 лет.

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Детей морили голодом

Дети жили в антисанитарных условиях. Они голодали, поскольку нормальной пищи им не давали, вместо этого заставляли есть фекалии. Мать с мужем злоупотребляли алкоголем. Ссоры дома часто перерастали в потасовку на глазах у детей.

Малыша часто наказывали, ставили у стены на колени с поднятыми вверх руками.



Задержанная женщина / Фото Офиса генпрокурора

Угрозы и сексуальное насилие

Чтобы соседи не услышали детский плач, женщина закрывала детям рот тряпкой и угрожала убийством.

Кроме того, мать демонстрировала детям свои половые органы. Она совершала сексуальное насилие, а дети ходили обнаженными в квартире.

Сообщили о подозрении

Женщине и мужчине сообщили о подозрении в домашнем насилии, пытках, угрозах убийством, изнасиловании и развращении детей.

В суд направили ходатайство об избрании женщине и ее сожительнице. Детей забрали из семьи, пока они находятся на попечении патронатных служб.



Дома была антисанитария / Фото Офиса генпрокурора