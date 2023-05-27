Более того, в переписке мужчина отправлял несовершеннолетней также фотографии и видео порнографического характера. Помешать преступлению, к которому велось знакомство в интернете, смогли правоохранители.

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Переписки злоумышленнику показалось маловато

Разоблачить 54-летнего злоумышленника удалось следователям столичного главка полиции совместно с сотрудниками Департамента киберполиции НПУ. Досудебное расследование установило, что в интернет-общении мужчина развращал 12-летнюю школьницу.

Мужчина познакомился с 12-летней девочкой в социальной сети. Обидчик начал общение с ней на откровенные сексуальные темы, отправлял фото и видео порнографического содержания,

– сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Однако когда ему показалось мало, он пригласил несовершеннолетнюю к себе домой. Именно "на горячем", когда злоумышленник выманил ребенка на встречу, его задержали правоохранители при силовой поддержке подразделения патрульной полиции ТОР.

Мужчина может провести за решеткой восемь лет

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон, где были все подтверждения домогательств и развращения малолетнего ребенка. Теперь злоумышленнику инкриминируют нарушение трех статей Уголовного кодекса Украины.

Так, мужчина может провести за решеткой восемь лет, ведь своим домогательством к 12-летней школьнице нарушил:

часть 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины "Развращение несовершеннолетних",

часть 3 статьи 156-1 "Домогательство ребенка для сексуальных целей",

часть 2 статьи 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов", в которой говорится о распространении порнографических изображений среди несовершеннолетних.

По фактам развращения несовершеннолетнего ребенка, домогательства к нему с сексуальными намерениями и распространения порнографических материалов в отношении мужчины открыли уголовное производство.

Досудебное расследование продолжается. Однако заметим, что 26 мая суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.