Ба більше, у листуванні чоловік відправляв неповнолітній також фотографії та відео порнографічного характеру. Завадити злочину, до якого велося знайомство в інтернеті, змогли правоохоронці.

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Листування зловмиснику здалось замало

Викрити 54-річного зловмисника вдалося слідчим столичного главку поліції спільно із співробітниками Департаменту кіберполіції НПУ. Досудове розслідування встановило, що в інтернет-спілкуванні чоловік розбещував 12-річну школярку.

Чоловік познайомився із 12-річною дівчинкою у соціальній мережі. Кривдник почав спілкування із нею на відверті сексуальні теми, відправляв фото та відео порнографічного змісту,

– повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Однак коли цього йому здалося замало, він запросив неповнолітню до себе додому. Саме "на гарячому", коли зловмисник виманив дитину на зустріч, його затримали правоохоронці за силової підтримки підрозділу патрульної поліції ТОР.

Чоловік може провести за ґратами вісім років

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон, де були усі підтвердження домагання та розбещення малолітньої дитини. Тож тепер зловмиснику інкримінують порушення трьох статтей Кримінального кодексу України.

Так, чоловік може провести за ґратами вісім років, адже своїм домаганням до 12-річної школярки порушив:

частину 2 статті 156 Кримінального кодексу України "Розбещення неповнолітніх",

частину 3 статті 156-1 "Домагання дитини для сексуальних цілей",

частину 2 статті 301 "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів", у якій йдеться про розповсюдження порнографічних зображень серед неповнолітніх.

Відтак за фактами розбещення неповнолітньої дитини, домагання до неї з сексуальними намірами та розповсюдження порнографічних матеріалів щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження.

Досудове розслідування все ще триває. Однак зауважимо, що 26 травня суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.