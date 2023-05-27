Володимир Тимошко зазначив, що українці щодня молилися, щоб дівчинку знайшли живою.

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27 травня на її пошуки вийшло майже 1000 людей.

Віолетта жива, ми її знайшли. Це поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві мешканці. Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили усі водойми. Віолетта жива, і це щастя. Це результат спільної роботи. Вдячний всім за таку виснажливу, але блискучу і результативну роботу,

– наголосив Тимошко.

Зауважимо, що попри версію про викрадення дитини, дівчинку продовжували шукати в лісі. Ці пошуки, на щастя, дали результати.



Дівчинку знайшли / Фото "Троянда на руці"

Що відомо про зникнення дитини

Віолетта зникла 23 травня близько 19:00 у селі Скрипаї. Вона гралась з братом-близнюком на території приватного будинку, але потім пішла у невідомому напрямку. На момент зникнення Віолетта була одягнута в червону куртку та білі штанки. Важливо, що дівчинка боїться автомобілів.

Щоб знайти 3-річну Віолетту, залучили:

сили та заходи поліції,

ДСНС,

кінологів,

водолазів,

волонтерів,

працівників лісового господарства,

мешканців села та прилеглих населених пунктів.

Раніше у ДСНС розповіли, що родина багатодітна, батько захищає нашу Батьківщину від російських загарбників, а мама доглядає діток вдома. У селі ніколи не чули, щоб мама грубо поводилася з дітьми.