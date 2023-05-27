Начальник управління кримінального розшуку поліції Харківщини Роман Іващенко розповів, що дівчинку знайшли у лісі. Дитина застогнала, коли поруч проходили пошуковці.

Дивіться також Була в лісі за 6 кілометрів від дому: у поліції розповіли деталі пошуків 2-річної Віолетти

Як у лісі знайшли 2-річну дівчинку

За словами Романа Іващенка, коли дитину знайшли, то вона була дуже слабка, сиділа під деревцем. Окрім того, у поліції розповіли, що:

це дуже щільний ліс;

коли його прочісували, то правоохоронців заїдали комахи;

переймались, як дитина виживе від комах, проте вона не була покусана. Подряпини були від невеликих гілок, проте серйозних поранень не було.

Це край лісу, по діагоналі, це дуже далеко від її дому. Коли ми її взяли на руки, піднесли водичку, вона попросила: "Водю, водю". Це неймовірно, що ми сьогодні пережили. Якби вона не застогнала у той момент, можливо, її б і не помітили. Це такий маленький клубочок, який сидів у траві. Вона була за розміром, як кошеня,

– додав поліцейський.

За його словами, спочатку повідомили про місцеперебування матері дівчинки. Потім викликали швидку, взяли дитину в машину та поїхали на зустріч з медиками. Батько дівчинки приїхав з фронту та допомагав шукати дитину.

Дитину знайшли у лісі через 4 доби: дивіться відео

Начальник управління кримінального розшуку поліції Харківщини розповів, що:

ліс має загальну площу 3 700 гектарів;

дитину шукали майже 4 доби;

залучили понад 1000 людей.

"На четверту добу ми її знайшли. Це неймовірне чудо. Пліч-о-пліч з нами шукали дівчинку такі волонтерські організації: "Мілена", "Троянда на руці", "Червоний Хрест", ПСО "Янгол". Ми шукали дитину у Скрипаївському та Задонецькому лісництві. Тропами розбивалися на сектори, на квадрати. Коли побачили її живу – це були мурашки й сльози", – розповів Іващенко.

Що відомо про зникнення 2-річної Віолетти на Харківщині