Деталі розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Болвінов наголосив, що дитина була за 6 кілометрів від дому.

Врятувати малечу вдалося поліцейським Богодухівського району. Саме в їхньому квадраті пошуків була дитина. Три ночі вона провела в лісі. Її шукали майже 4 доби. Прочісували кожен метр густої лісосмуги,

– зазначив Сергій Болвінов.

Віолетту вже оглядають лікарі. Вдячний кожному поліцейському, волонтеру та небайдужим мешканцям.

Попри версію про викрадення дитини, дівчинку продовжували шукати в лісі. Ці пошуки, на щастя, дали результати. У МВС України вже відреагували на цю новину.

"Нарешті сьогодні дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі", – мовиться у повідомленні.

Дівчинку оглянули лікарі – і кажуть, що з дитиною все добре.

На Харківщині знайшли 2-річну Віолетту / Фото Нацполіції

Що відомо про зникнення дитини

Віолетта зникла 23 травня у селі Скрипаї. Вона гралась з братом-близнюком на території приватного будинку, але потім пішла у невідомому напрямку. Дівчинка боїться автомобілів.

Відомо, що родина Віолетти – багатодітна, батько захищає нашу Батьківщину від російських загарбників, а мама доглядає дітей вдома.