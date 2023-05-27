Деталі розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
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Болвінов наголосив, що дитина була за 6 кілометрів від дому.
Врятувати малечу вдалося поліцейським Богодухівського району. Саме в їхньому квадраті пошуків була дитина. Три ночі вона провела в лісі. Її шукали майже 4 доби. Прочісували кожен метр густої лісосмуги,
– зазначив Сергій Болвінов.
Віолетту вже оглядають лікарі. Вдячний кожному поліцейському, волонтеру та небайдужим мешканцям.
Попри версію про викрадення дитини, дівчинку продовжували шукати в лісі. Ці пошуки, на щастя, дали результати. У МВС України вже відреагували на цю новину.
"Нарешті сьогодні дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі", – мовиться у повідомленні.
Дівчинку оглянули лікарі – і кажуть, що з дитиною все добре.
На Харківщині знайшли 2-річну Віолетту / Фото Нацполіції
Що відомо про зникнення дитини
Віолетта зникла 23 травня у селі Скрипаї. Вона гралась з братом-близнюком на території приватного будинку, але потім пішла у невідомому напрямку. Дівчинка боїться автомобілів.
Відомо, що родина Віолетти – багатодітна, батько захищає нашу Батьківщину від російських загарбників, а мама доглядає дітей вдома.