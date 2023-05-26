Відомо, що 23 травня малеча гралася на подвір'ї приватного будинку разом із братом-двійнятком, а потім пішла у невідомому напрямку. Родина дівчинки багатодітна, проте батько пішов захищати Україну. Її мама, Карина Локотош, поділилася деталями пошуків, повідомляє 24 Канал.

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Як розповіла жінка, вона вийшла з хати, а дівчинки ніде немає. Карина побігла по сусідах та в центр. Обшукали усе – навіть туалети та колодязь. Сусідка помітила, що повз проїжджала машина.

І я тоді почала кричати, що вона зникла. Віолета, Віолета! Вона боїться машин, впадає в ступор. А з чого такий страх? У нас тут були прильоти, шелестіло. Були прильоти, я ж її в погріб, ночували в погребі. Бухкало, бахкало. І тільки бахнуло – вона вже лежить,

– пояснила Карина Локотош.

Сліди дівчинки знайшли у лісі

Пошуковці вже обстежили 100 квадратних метрів лісу. Водолази вдруге перевіряють водойми біля села. Крім цього, залучали пошукових собак, а вночі територію оглядали з тепловізорами. Річ у тім, що територія дуже складна для пошуку, поруч Гомільшанські ліси. Малеча ще не говорить, відтак не може покликати на допомогу.

У поліції повідомили, що відпрацьовують різні версії зникнення Віолетти. Її сліди знайшли в лісі.

"Зараз максимально намагаємося пройти по всьому лісі. Але там такі чагарники, що на нашу думку, дитина не могла там пройти. Але все одно ми продивляємося кожен метр, кожен сантиметр. Дуже ретельно по декілька разів", – констатував Павло Калган, начальник відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції.

Територію фахівці розділили на квадрати, її продовжують обстежувати як із землі, так і з повітря.

"Проблема в тому, що дитина дуже маленька. Вона не може зорієнтуватися, і може не вийти, коли її шукають і кличуть. Буває таке, що навіть якщо вона побачить дорослого, може спробувати сховатися від нього", – зауважив керівник пошукового загону "Янгол" Микола Полянський.

Важливо! Пошукові організації просять розповсюджувати фото Віллетти, на випадок якщо дитину вивезли з населеного пункту невідомі.

Віолетта Мужечук, яка зникла в селі Скрипаї / Фото мами дівчинки Карини Локотош

Що відомо про зникнення дівчинки