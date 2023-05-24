Дівчинка була на подвір'ї будинку, а потім зникла. Наразі правоохоронці розпочали пошуки дитини.

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Прикмети Віолетти Мужечук:

На зріст 90 – 110 сантиметрів;

Худорлявої статури;

Коротке темне волосся;

Блакитні очі;

Була одягнута у червону кофту та білі штани.

Якщо ви знаєте про місцеперебування дівчинки – повідомте за номерами 102, (050) 305-52-33 чи іншим зручним способом.



На Харківщині розшукують Віолетту Мужечук / фото поліції

Станом на ранок 23 травня тривають пошукові роботи. За попередніми даними місцевих мешканців, дівчинка могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки.

До пошуків наразі залучені 33 рятувальники ДСНС, 5 одиниць техніки та квадрокоптер, а також співробітники Національної поліції, волонтери і кінологи. Загалом близько 100 осіб.

Рятувальники шукають дівчинку / фото ДСНС

Зникнення дітей в Україні