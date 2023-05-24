Дівчинка була на подвір'ї будинку, а потім зникла. Наразі правоохоронці розпочали пошуки дитини.
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Прикмети Віолетти Мужечук:
- На зріст 90 – 110 сантиметрів;
- Худорлявої статури;
- Коротке темне волосся;
- Блакитні очі;
- Була одягнута у червону кофту та білі штани.
Якщо ви знаєте про місцеперебування дівчинки – повідомте за номерами 102, (050) 305-52-33 чи іншим зручним способом.
На Харківщині розшукують Віолетту Мужечук / фото поліції
Станом на ранок 23 травня тривають пошукові роботи. За попередніми даними місцевих мешканців, дівчинка могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки.
До пошуків наразі залучені 33 рятувальники ДСНС, 5 одиниць техніки та квадрокоптер, а також співробітники Національної поліції, волонтери і кінологи. Загалом близько 100 осіб.
Рятувальники шукають дівчинку / фото ДСНС
Зникнення дітей в Україні
- Нещодавно на Одещині близько 5 годин розшукували зниклого 4-річного хлопчика. Він застряг у болоті й не міг покликати на допомогу.
- 8 травня до правоохоронців звернувся стурбований чоловік з села Озерна. Причиною звернення о 22 годині стало зникнення сина, якому виповнилося лише 12 років.
- Згодом з'ясувалося, що хлопчик лише заснув у копі з сіном. Ба більше, місце солодкого сну, крізь який неповнолітній міг не чути телефонних дзвінків від дорослих, розташовувалося на території батьківського будинку.
- А 23 березня в поліцію Чернігівської області звернулася жінка, яка повідомила, що її дворічна донька зникла. Мати пояснила, що залишила дитину в кімнаті саму, коли поралася по господарству. Врешті-решт, сплячу Богданку знайшли під деревом на острівці у болоті за 800 метрів від свого будинку.