Девочка была во дворе дома, а затем исчезла. Сейчас правоохранители начали поиски ребенка.

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Приметы Виолетты Мужечук:

Рост 90 – 110 сантиметров;

Худощавого телосложения;

Короткие темные волосы;

Голубые глаза;

Была одета в красную кофту и белые брюки.

Если вы знаете местонахождение девочки – сообщите по номерам 102, (050) 305-52-33 или другим удобным способом.



В Харьковской области разыскивают Виолетту Мужечук / фото полиции

По состоянию на утро 23 мая продолжаются поисковые работы. По предварительным данным местных жителей, девочка могла попасть в окружающие лесные насаждения, что затрудняет поиски.

К поискам привлечены 33 спасателя ГСЧС, 5 единиц техники и квадрокоптер, а также сотрудники Национальной полиции, волонтеры и кинологи. Всего около 100 человек.

Спасатели ищут девочку / фото ГСЧС

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