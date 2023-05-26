Известно, что 23 мая малышка играла во дворе частного дома вместе с братом-близнецом, а потом пошла в неизвестном направлении. Семья девочки многодетная, но отец пошел защищать Украину. Ее мама, Карина Локотош, поделилась деталями поисков, сообщает 24 Канал.

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Как рассказала женщина, она вышла из дома, а девочки нигде нет. Карина побежала по соседям и в центр. Обыскали все – даже туалеты и колодец. Соседка заметила, что мимо проезжала машина.

И я начала кричать, что она исчезла. Виолетта, Виолетта! Она боится машин, впадает в ступор. А почему такой страх? У нас здесь были прилеты, шелестело. Были прилеты, я же ее в погреб, ночевали в погребе. Бухало, бахало. И только бахнуло – она уже лежит,

– объяснила Карина Локотош.

Следы девочки нашли в лесу

Поисковики уже обследовали 100 квадратных метров леса. Водолазы во второй раз проверяют водоемы возле села. Кроме того, привлекали поисковых собак, а ночью территорию осматривали с тепловизорами. Дело в том, что территория очень сложна для поиска, рядом Гомольшанские леса. Малышка еще не говорит, поэтому не может позвать на помощь.

В полиции сообщили, что отрабатывают разные версии исчезновения Виолетты. Ее следы обнаружили в лесу.

"Сейчас максимально стараемся пройти по всему лесу. Но там такие кустарники, что по нашему мнению, ребенок не мог там пройти. Но все равно мы просматриваем каждый метр, каждый сантиметр. Очень тщательно по несколько раз", – констатировал Павел Калган, начальник отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции

Территорию специалисты разделили на квадраты, ее продолжают обследовать как с земли, так и с воздуха.

"Проблема в том, что ребенок очень маленький. Он не может сориентироваться, и может не выйти, когда его ищут и зовут. Бывает такое, что даже если он увидит взрослого, может попытаться скрыться от него", – заметил руководитель поискового отряда "Ангел" Николай Полянский.

Важно! Поисковые организации просят распространять фото Виллетты, если ребенок вывезли из населенного пункта неизвестные.

Виолетта Мужечук, пропавшая в селе Скрипаи / Фото мамы девочки Карины Локотош

Что известно об исчезновении девочки