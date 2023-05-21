В воскресенье вечером, 21 мая, в пресс-службе официальных органов власти города Одессы сообщили, что пропал мальчик Александр, которому на вид от 8 до 10 лет. Произошло это около 17:00 во время прогулки по улице Крымской возле дома номер 71.

К теме Что делать, когда ребенок потерялся: советы для родителей и детей

Больше об Александре

Известно, что рост мальчика – 130 сантиметров, сам он худощавого телосложения, имеет короткие русые волосы и серые глаза. Был одет Саша на момент исчезновения в футболку и шорты серого цвета с зелеными крокодилами, бежевый картуз и черные кеды.

Отделом полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 ГУНП в Одесской области разыскивается малолетний Школенко Александр, 2015 года рождения, который сегодня (21 мая – 24 Канал) около пяти часов вечера во время прогулки по улице Крымская, 71 скрылся в неизвестном направлении,

– говорится в сообщении.



Пропавший Александр Школенко / Фото пресс-службы органов государственной власти Одессы

Обратите внимание! Если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчика, сообщайте об этом на спецлинию 102 или позвоните в территориальный отдел полиции по номерам: (048) 779-42-88,

779-49-70;

+380 (95) 020-99-72.

Поиски Виктории

Вспомним к этой теме, что не так давно в Киевской области искали 4-летнюю девочку. Зовут ее Виктория. Известно, что она ушла с мамой в лес и потерялась.

К поисковой операции присоединились разные представители правоохранительных органов, в частности, патрульные полицейские и спецназовцы. В конце концов, Викторию удалось найти и вернуть ее родителям.